Олег Винник посвятил концерт памяти своей матери

Олег Винник впервые прокомментировал смерть матери.
29 мая стало известно о смерти матери Олега Винника.
Певец решил почтить память матери, как он сообщил, концертом на Тернопольском городском стадионе. Концерт Олег Винника честь матери состоялся 29 мая.
Также Олег Винник впервые прокомментировал новость о смерти матери:
Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: "Не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят". А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери.
По словам Олега Винника, дарить счастье людям – это его ноша. И он с честью будет нести свой крест.
Напомним, что мама Олега Винника Анна Яковлевна ушла из жизни на 81 году. Печальную новость журналистам подтвердили односельчане, которые живут в Жашковском районе. Земляки женщины рассказали, что ее не стало в понедельник 28 мая. Причину смерти односельчане называть отказались.