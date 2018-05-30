Олег Винник посвятил концерт памяти своей матери

29 мая стало известно о смерти матери Олега Винника.

Певец решил почтить память матери, как он сообщил, концертом на Тернопольском городском стадионе. Концерт Олег Винника честь матери состоялся 29 мая.

Также Олег Винник впервые прокомментировал новость о смерти матери:





Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: "Не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят". А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери.