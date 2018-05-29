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Музыка
Новости музыки
29 мая 18, 14:51
Бывший солист группы Oasis выпустил новый клип (ВИДЕО)
Лиам Галлахер
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Лиам Галлахер презентовал новый клип на чувственную песню "Iʼve All I Need".
Как известно, именно благодаря необычному тембру голоса Лиама Галлахера и стильной музыке группа Oasis собрала вокруг своего творчества миллионы поклонников. Однако в 1998 году мир всколыхнула новость – коллектив берет творческий отпуск. Позже группа возобновила работу и выпустила еще 4 альбома, которые разошлись немалым тиражом. Впоследствии Лиам Галлахер, который уже не представляет своей жизни без музыки, начал сольную карьеру. Недавно артист представил новую песню с названием "Iʼve All I Need", что в переводе означает "У меня есть все, что нужно". В клипе к треку певец показывает, как он работал над сольным проектом, писал песни и ехал на первые концерты. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале звезды. Более 100 тысяч пользователей сети уже посмотрели новый клип и написали свои восторженные комментарии под роликом.

Источник: https://telegraf.com.ua
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