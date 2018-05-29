Дженнифер Лопес выпустила новый клип (ВИДЕО)

Дженнифер Лопес совсем недавно презентовала свою видеоработу на песню "El Anillo", в которой станцевала в полупрозрачном боди. Сейчас же артистка снова порадовала фанатов.





На официальном YouTube-канале Дженнифер Лопес появился новый клип на песню Dinero. Трек певица записала совместно с американскими хип-хоп исполнителями Cardi B и DJ Khaled.





В клипе Dinero, что в переводе означает "деньги", тема богатства раскрывается полностью как в тексте, так и в клипе. На видео Джей Ло демонстрирует различные откровенные и гламурные наряды.





В черно-белом клипе артистка и пожарила ребрышки в нижнем белье, и сыграла с оголенными мужчинами в казино, и полежала вместе с Cardi B в постеле, и, традиционно, удивила зажигательными танцами.



