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Музыка
Новости музыки
25 мая 18, 08:55
Надежда Мейхер-Грановская снялась в новом клипе
ДОРОШ
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Надежда Грановская согласилась принять участие в съемках клипа ДОРОШа.
Певец и музыкант ДОРОШ презентует видеоклип на песню "Ресницами", успевшую стать настоящим хитом.

Главную роль в клипе, который больше напоминает короткометражный фильм, сыграла Надежда Мейхер-Грановская. Мейхер и ДОРОШ передали историю влюблённой пары, переживающую драматический период в отношениях.

Режиссёром видеоработы стала известная украинская клипмейкер Елена Винярская.

Для меня было огромной честью работать плечом к плечу с командой профессионалов, чьи достижения говорят сами за себя! Я благодарен Елене Винярской за отзывчивость и самобытность, а моей прекрасной спутнице, харизматичной и сексуальной Надежде Мейхер — за артистизм и удивительную энергетику, равнодушным к которым невозможно остаться! Мне кажется, у нас получилось сильное, честное и глубокое видео!
признался ДОРОШ.



На церемонии награждения легендарной национальной музыкальной премии"Золота жар-птиця" артисты также появились на красной дорожке вместе.


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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