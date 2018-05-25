Надежда Мейхер-Грановская снялась в новом клипе

Певец и музыкант ДОРОШ презентует видеоклип на песню "Ресницами", успевшую стать настоящим хитом.





Главную роль в клипе, который больше напоминает короткометражный фильм, сыграла Надежда Мейхер-Грановская. Мейхер и ДОРОШ передали историю влюблённой пары, переживающую драматический период в отношениях.





Режиссёром видеоработы стала известная украинская клипмейкер Елена Винярская.





Для меня было огромной честью работать плечом к плечу с командой профессионалов, чьи достижения говорят сами за себя! Я благодарен Елене Винярской за отзывчивость и самобытность, а моей прекрасной спутнице, харизматичной и сексуальной Надежде Мейхер — за артистизм и удивительную энергетику, равнодушным к которым невозможно остаться! Мне кажется, у нас получилось сильное, честное и глубокое видео!

признался ДОРОШ.













На церемонии награждения легендарной национальной музыкальной премии"Золота жар-птиця" артисты также появились на красной дорожке вместе.



