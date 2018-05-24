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Музыка
Новости музыки
24 мая 18, 12:56
Селин Дион вернулась на сцену после тяжелой операции
Селин Дион
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Популярная канадская певица Селин Дион, которая два месяца назад сообщила об отмене концертов из-за состояния здоровья, вернулась на большую сцену.
Свой первый концерт после возвращения певица сыграла в Лас-Вегасе. Начала вечер певица с обращения в зал зрителей, которые приветствовали ее, аплодируя стоя.

"Вы знаете, что некоторое время я не давала шоу, потому что у меня были проблемы со здоровьем. Но я должна сказать, что невероятно счастлива вернуться. Сцена – это второй дом для меня, и я признаюсь, что так нервничаю, что у меня подкашиваются ноги", – заявила со сцены певица.

Певица призналась, что, независимо от того, как много концертов она дала, каждый раз она волнуется. Начала Селин свой концерт с песни "I Surrender".

Спела она также и свою новую песню Ashes, которая входит в саундтрек к фильму "Дедпул 2", в клипе к которой Дедпул эротично станцевал на высоких каблуках.

"Этот фильм однозначно не для детей. Он смешной и сумасшедший, но не для детских глаз. Райан Рейнольдс прислал мне песню, и я не смогла устоять. Мне очень приятно спеть ее впервые перед зрителями", – отметила певица.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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