Селин Дион вернулась на сцену после тяжелой операции

Свой первый концерт после возвращения певица сыграла в Лас-Вегасе. Начала вечер певица с обращения в зал зрителей, которые приветствовали ее, аплодируя стоя.





"Вы знаете, что некоторое время я не давала шоу, потому что у меня были проблемы со здоровьем. Но я должна сказать, что невероятно счастлива вернуться. Сцена – это второй дом для меня, и я признаюсь, что так нервничаю, что у меня подкашиваются ноги", – заявила со сцены певица.





Певица призналась, что, независимо от того, как много концертов она дала, каждый раз она волнуется. Начала Селин свой концерт с песни "I Surrender".





Спела она также и свою новую песню Ashes, которая входит в саундтрек к фильму "Дедпул 2", в клипе к которой Дедпул эротично станцевал на высоких каблуках.





"Этот фильм однозначно не для детей. Он смешной и сумасшедший, но не для детских глаз. Райан Рейнольдс прислал мне песню, и я не смогла устоять. Мне очень приятно спеть ее впервые перед зрителями", – отметила певица.



