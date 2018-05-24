John Stetch Trio выступит в центре Львова

1 июля в центре Львова на площади Рынок выступит John Stetch Trio во главе с пианистом Джоном Стетчем – один из самых известных джазовых музыкантов Канады.





Стич смело использует своё джазовое и академическое образование, чтобы исполнять музыку из разных эпох и уголков мира – от Моцарта и украинских фолк-мелодий до киномузыки, сообщает Leopolis Jazz Fest на своей официальной странице в Facebook.





Стетч – официальный артист компании Steinway, шестикратный номинант на получение самой престижной канадской музыкальной награды Juno, обладатель немалой дискографии из 15 альбомов, частый гость желанный гость на сценах ведущих джазовых фестивалей.





Концерт пройдет при поддержке Посольства Канады в Украине. Вход свободный. Начало концерта в 14:30.





Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года) – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещают около 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году «Alfa Jazz Fest» был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы.



