Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.54
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.60
USD
26.12
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
24 мая 18, 12:51
Оля Полякова анонсировала выход нового клипа
Оля Полякова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
1/5 (1 голос)
Популярная украинская певица Оля Полякова готовит для своих поклонников яркий и зажигательный клип.
Судья юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова на своей страничке в Instagram опубликовала тизер к новому своему клипу, который должен выйти совсем скоро.

Видеоработу на свой очередной хит "Королева ночи" звезда обещает представить уже через два дня. "Ну что малыши ? #королеваночи скоро во всех домах!", - делится певица.

Судя по тизеру можно догадаться, что новый клип Поляковой был снят в стиле 90-х. Блестящие разноцветные костюмы, яркий макияж, пышная прическа и зажигательные танцы, - впрочем, как и во всех клипах Оли.





"Осторожно. ВИРУСНЫЙ тизер #КОРОЛЕВАНОЧИ!", - пишет певица.

Отметим, что Оля Полякова презентовала свой новый трек "Королева ночи" еще 1 апреля на "Вечере премьер с Катериной Осадчей". Уже тогда хит певицы заставил танцевать и подпевать весь зал, поэтому можно представить, насколько эффектной будет видеоработа.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Оля Полякова анонсировала новое шоу
Группа The Hardkiss выпустила клип на песню "Мелодія"
Оля Полякова анонсировала выход нового клипа своим фото
Украинская группа сняла клип на крыше 25-этажного здания
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Селин Дион вернулась на сцену после тяжелой операции
noimageJohn Stetch Trio выступит в центре Львова
noimageROZHDEN устроит сольный концерт после окончания "Холостяк-8"
noimageMELOVIN рассказал, были ли у него конфликты на Евровидении
noimageДаша Астафьева планирует дать концерт в России
Лента новостей