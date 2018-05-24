Оля Полякова анонсировала выход нового клипа

Судья юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова на своей страничке в Instagram опубликовала тизер к новому своему клипу, который должен выйти совсем скоро.





Видеоработу на свой очередной хит "Королева ночи" звезда обещает представить уже через два дня. "Ну что малыши ? #королеваночи скоро во всех домах!", - делится певица.





Судя по тизеру можно догадаться, что новый клип Поляковой был снят в стиле 90-х. Блестящие разноцветные костюмы, яркий макияж, пышная прическа и зажигательные танцы, - впрочем, как и во всех клипах Оли.





















"Осторожно. ВИРУСНЫЙ тизер #КОРОЛЕВАНОЧИ!", - пишет певица.





Отметим, что Оля Полякова презентовала свой новый трек "Королева ночи" еще 1 апреля на "Вечере премьер с Катериной Осадчей". Уже тогда хит певицы заставил танцевать и подпевать весь зал, поэтому можно представить, насколько эффектной будет видеоработа.



