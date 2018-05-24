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Музыка
Новости музыки
24 мая 18, 12:35
ROZHDEN устроит сольный концерт после окончания "Холостяк-8"
ROZHDEN
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Певец вживую исполнит песни со своего нового альбома "R2".
Украинский исполнитель ROZHDEN приглашает всех отпраздновать финал шоу "Холостяк" на свой сольный концерт. Уже в эту пятницу, 25 мая, станет известна судьба самого желанного холостяка страны: мы узнаем, кого же выбрал Рожден Ануси — 24-летнюю Галину или 21-летнюю Иванну?

Окончание телепроекта "Холостяк" ROZHDEN приглашает отпраздновать на своем сольном концерте, который состоится уже 10 июня в Зеленом Театре. После длительной концертной паузы ROZHDEN соскучился по большой сцене и с удовольствием поделится своими эмоциями с публикой.

"Съемки для шоу – интересный эксперимент и опыт, но в первую очередь я – музыкант. И я с радостью выйду на сцену, чтобы спеть и отдаться музыке", - комментирует ROZHDEN.

Посетителей концерта ждет много сюрпризов — впервые ROZHDEN вживую исполнит песни со своего нового альбома "R2", а еще сыграет абсолютно новые треки, которые войдут в его третий альбом.

Источник: https://www.segodnya.ua
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