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Музыка
Новости музыки
24 мая 18, 12:31
MELOVIN рассказал, были ли у него конфликты на Евровидении
MELOVIN
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На конкурсе MELOVIN завоевал сердца зрителей.
Впервые после участия в песенном конкурсе Евровидение-2018 MELOVIN выступил на масштабном шоу "Ліга зірок". Надавно певец признался, что на Евровидении есть место политике. На этот раз, за кулисами шоу канала "Украина" артист рассказал, возникали ли у него конфликты в Лиссабоне и что заставило его прыгать от счастья.

"В Лиссабоне была очень крутая атмосфера, нас здорово принимали. Особенно приятно, что рядом со мной была моя команда – настоящих друзей, на которых всегда можно положиться. Признаюсь, был момент, когда я за кулисами буквально прыгал от счастья как ребенок. Моим фаворитом была Франция, и я очень радовался, когда Украина дала этой стране 12 баллов", – поделился MELOVIN.

На вопрос журналиста, не возникало ли у него на песенном конкурсе конфликтов, певец ответил:

"Слава Богу, с участниками у меня конфликтов не было. Были только разногласия по поводу декораций".

Увидеть выступление MELOVIN, а также многих других артистов, зрители смогут уже 26 мая в 18:00 в эфире канала "Украина".

Источник: https://www.segodnya.ua
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