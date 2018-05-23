Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.57
USD
26.07
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
23 мая 18, 12:03
Даша Астафьева планирует дать концерт в России
Даша Астафьева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сменив имидж певица решила отправиться выступать в Россию.
Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева перекрасилась из жгучей брюнетки в не менее соблазнительную блрндинку. В новом образе певица появилась на сцене концерта "Ліга зірок", а позже опубликовала фото "новой себя" в соцсетях.

Так, на страничке в Instagram появились снимки Астафьевой со светлым цветом волос. Поклонники отметили, что артистке хорошо блондинкой. Также, фанаты сравнили Дашу с Шэрон Стоун.



Кроме того, в своем Instagram-аккаунте украинская артистка поделилась новостью о том, что на днях выступит в Санкт-Петербурге. 24 мая Астафьева планирует дать концерт на экономическом форуме.

"Лучшие хиты группы, которые вы знаете наизусть, сольно в исполнении Даши.

Перед вами выступит культовый секс-символ, журналы с которой хранят многие. 24 мая талантливая Даша Астафьева, покорившая сердца миллионов невероятной красотой и талантом, ждет вас. "Руки у руля" и прямо в "Джельсомино café" - смотреть на девушку ваших грез, слушать её чарующий голос, танцевать и наслаждаться жизнью", - анонсирует руководство клуба.



Сама же артистка в своем видеобращении призвала подписчиков посетить ее концерт, на котором, по ее словам, будет "очень жарко".

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Даша Астафьева снялась в новом клипе в образе Мэрилин Монро
Украина выступит во 2-м полуфинале Евровидения-2018 - ВИДЕО
В Киеве даст концерт немецкая фолк-группа Milky Chance
София Ротару: где выступает и сколько получает за концерт
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Diplo и Lil Pump опубликовали клип на саундтрек к Дэдпулу 2
noimageРуслана выступит с новой сольной программой
noimageАрсен Мирзоян представил новый провокационный клип
noimageТема из "Игры престолов" прозвучала на новом инструменте
noimageПесенный конкурс "Евровидение-2019" перенесли – новые даты
Лента новостей