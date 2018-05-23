Даша Астафьева планирует дать концерт в России

Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева перекрасилась из жгучей брюнетки в не менее соблазнительную блрндинку. В новом образе певица появилась на сцене концерта "Ліга зірок", а позже опубликовала фото "новой себя" в соцсетях.





Так, на страничке в Instagram появились снимки Астафьевой со светлым цветом волос. Поклонники отметили, что артистке хорошо блондинкой. Также, фанаты сравнили Дашу с Шэрон Стоун.













Кроме того, в своем Instagram-аккаунте украинская артистка поделилась новостью о том, что на днях выступит в Санкт-Петербурге. 24 мая Астафьева планирует дать концерт на экономическом форуме.





"Лучшие хиты группы, которые вы знаете наизусть, сольно в исполнении Даши.





Перед вами выступит культовый секс-символ, журналы с которой хранят многие. 24 мая талантливая Даша Астафьева, покорившая сердца миллионов невероятной красотой и талантом, ждет вас. "Руки у руля" и прямо в "Джельсомино café" - смотреть на девушку ваших грез, слушать её чарующий голос, танцевать и наслаждаться жизнью", - анонсирует руководство клуба.













Сама же артистка в своем видеобращении призвала подписчиков посетить ее концерт, на котором, по ее словам, будет "очень жарко".



