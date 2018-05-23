Руслана выступит с новой сольной программой

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.





"Концерт пройдет в Батурине. Мы специально едем в край Гетьманщины, привлекаем внимание к украинской государственности, потому что хотим, чтобы этот исторический акцент культивировался у молодого поколения", - сообщила певица.





Как рассказала Руслана, Батурин выбран для проведения концерта с целью напомнить, в первую очередь молодежи, о том, что "Украина как государство начиналась давно, была в Европе еще тогда, когда Петр еще не успел прорубить "окно".





"Первая конституция Украины была написана в Батурине в 1710 году. Поэтому мы очень хотим показать новую программу на День Независимости именно в Батурине", - отметила певица.





"Мировое турне мы уже анонсировали. Этот тур называется "Украина там, где ты". Им мы хотим объединить всех украинцев мира, не ставя себе какие-то сверхзадачи. Хотим приехать и дать движ украинским общинам, дать им месседж, что они и есть украинская энергия", - сказала Руслана.





Как сообщалось, Руслана, победительница конкурса Евровидение в 2004 году, выступила с концертом на центральной площади Лиссабона (Португалия) перед гранд-финалом Евровидения-2018. Очередь на выступление украинской певицы растянулась на несколько сотен метров.



