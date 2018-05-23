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Музыка
Новости музыки
23 мая 18, 11:52
Арсен Мирзоян представил новый провокационный клип
Арсен Мирзоян
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Арсен Мирзоян, которому на днях исполнилось 40 лет, сделал подарок своим поклонникам.
Певец выпустил видеоклип на трек "Ідіоти". Песня входит в четвертый студийный альбом Мирзояна "Слова і Ноти". 

В ролике Арсен выглядит настоящим хулиганом, который играет на гитаре и наблюдает за раскованной атмосферой на квартирнике. 

"Я дуже хотів відтворити круті квартирники, раніше вони називалися come as you are (в перекладі з англійської мови - "приходь таким, як ти є"). Всі розкуті, молоді, п'яні. Також мені хотілося трохи висміяти наші реалії життя. Сучасність диктує свої правила: постійні стрім, фото, селфі, відео. Частіше потрібно просто насолоджуватися, а "фото" завжди залишиться в спогадах і почуттях", - рассказал о своей новой работе певец. 

Словом, смотри на новое амплуа Арсена Мирзояна. Таким певца вы давно не видели.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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