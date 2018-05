Арсен Мирзоян представил новый провокационный клип

"Я дуже хотів відтворити круті квартирники, раніше вони називалися come as you are (в перекладі з англійської мови - "приходь таким, як ти є"). Всі розкуті, молоді, п'яні. Також мені хотілося трохи висміяти наші реалії життя. Сучасність диктує свої правила: постійні стрім, фото, селфі, відео. Частіше потрібно просто насолоджуватися, а "фото" завжди залишиться в спогадах і почуттях", - рассказал о своей новой работе певец.





Словом, смотри на новое амплуа Арсена Мирзояна. Таким певца вы давно не видели.

В ролике Арсен выглядит настоящим хулиганом, который играет на гитаре и наблюдает за раскованной атмосферой на квартирнике.