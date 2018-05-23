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Музыка
Новости музыки
23 мая 18, 11:04
Песенный конкурс "Евровидение-2019" перенесли – новые даты
Евровидение-2019
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Конкурс пройдет в конце мая.
В этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2018" проходил в Португалии. Участвовали в нем 43 страны, в финале выступали представители 26 стран, а победительницей стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля.

Предполагается, что в следующем году конкурс состоится либо в Тель-Авиве, либо в Иерусалиме. И если обычно "Евровидение" проходит в начале мая, то в этот раз организаторы конкурса объявили, что переносят его на другие даты, а именно – 21, 23 и 25 мая (первый полуфинал, второй полуфинал и финал соответственно). Причина такого решения пока что не разглашается.

На официальном сайте "Евровидения" говорится о том, что есть несколько мероприятий, которые могли повлиять на проведение конкурса в мае и выбор дат. Так, к примеру, 9 мая Израиль празднует День независимости, 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: https://www.segodnya.ua
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