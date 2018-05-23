Песенный конкурс "Евровидение-2019" перенесли – новые даты

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2018" проходил в Португалии. Участвовали в нем 43 страны, в финале выступали представители 26 стран, а победительницей стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля.





Предполагается, что в следующем году конкурс состоится либо в Тель-Авиве, либо в Иерусалиме. И если обычно "Евровидение" проходит в начале мая, то в этот раз организаторы конкурса объявили, что переносят его на другие даты, а именно – 21, 23 и 25 мая (первый полуфинал, второй полуфинал и финал соответственно). Причина такого решения пока что не разглашается.





На официальном сайте "Евровидения" говорится о том, что есть несколько мероприятий, которые могли повлиять на проведение конкурса в мае и выбор дат. Так, к примеру, 9 мая Израиль празднует День независимости, 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.



