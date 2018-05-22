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Музыка
Новости музыки
22 мая 18, 11:33
Монатик ярко выступил с первой украиноязычной песней
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Во время церемонии "Золотая жар-птица 2018" Монатик поразил своим исполнением композиции "Этот день".
Как известно, 19 мая в Киеве состоялась церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица". Десятки отечественных артистов пришли в столичный Дворец "Украина", где 12 вокалистов получили статуэтки в форме пера.

Во время светского мероприятия на главной сцене выступили Настя Каменских, Гайтана, Tayanna, Александр Пономарев, "С. К. А. И.", "Без ограничений", Тамерлан и Алена, Kadnay, "Время и Стекло", "Mozgi" Michelle Andrade, Ирина Федишин, "The Hardkiss", Sonya Kay и Наталка Карпа.

Свою новую песню "Цей день" представил и певец Монатик. Выступление артиста было удивительным. Монатик, который, кроме вокальной карьеры, занимался танцами, продемонстрировал яркий номер. Известно, что песню "Цей день" артист записал с легендарной Ниной Матвиенко. Однако на сцене певица не появилась, зато ее заменили голограммы с выступления. Необычное выполнение и появление Нины Матвиенко вызвало шквал аплодисментов у звездных зрителей.

Золотая жар-птица" - это национальная музыкальная премия, которая направлена на определение лучших исполнителей в музыкальной индустрии. Награда была основана в 1995 году компанией "Таврийские Игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля. Престижные награды имеют вид пера золотой жар-птицы. Их получат певцы в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года, народный хит, дэнс-хит и инди.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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