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22 мая 18, 11:16
Олег Винник презентовал новый клип
Олег Винник
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Композиция стала саундтреком к анимации "Зачарований принц".
В то время пока поклонники Олега Винника ожидают от своего кумира клип на заглавную песню концертного тура 2018 – "Ты в курсе", артист решил удивить их совершенно неожиданным видео на уже известную, но немного забытую самим музыкантом композицию "Дай мені помріяти". Трек из третьего авторского альбома "Роксолана" был написан Винником 6 лет назад, но с тех пор певец ни разу не исполнял его со сцены.

Новая работа Олега Винника – это коллаборация с создателями анимационного фильма "Зачарований принц", в украинском дубляже которого артист озвучил главного героя. Сцены, в которых фигурирует Олег, органично сочетаются с кадрами из мультфильма.

"Когда от создателей анимации поступило предложение записать саундтрек, а также снять на него клип, я отправил им на выбор несколько песен. И был приятно удивлен ответом следующего содержания: "Такое ощущение, что композицию "Дай мені помріяти" вы написали специально для данного мультфильма". Я никогда не строил планы и не ставил ставки на этот трек, но в процессе съемок совершенно иначе на него посмотрел@, – отмечает музыкант.

В клипе Олег Винник предстает в двух образах: собственно, олицетворяет роль принца, которого озвучил в анимации, а также появляется в уже привычном для зрителя амплуа рок-музыканта, исполняющего свою композицию. 

Семейная анимация "Зачарований принц" выйдет на украинские экраны 24 мая.


Источник: https://www.segodnya.ua
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