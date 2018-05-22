Олег Винник презентовал новый клип

В то время пока поклонники Олега Винника ожидают от своего кумира клип на заглавную песню концертного тура 2018 – "Ты в курсе", артист решил удивить их совершенно неожиданным видео на уже известную, но немного забытую самим музыкантом композицию "Дай мені помріяти". Трек из третьего авторского альбома "Роксолана" был написан Винником 6 лет назад, но с тех пор певец ни разу не исполнял его со сцены.





Новая работа Олега Винника – это коллаборация с создателями анимационного фильма "Зачарований принц", в украинском дубляже которого артист озвучил главного героя. Сцены, в которых фигурирует Олег, органично сочетаются с кадрами из мультфильма.





"Когда от создателей анимации поступило предложение записать саундтрек, а также снять на него клип, я отправил им на выбор несколько песен. И был приятно удивлен ответом следующего содержания: "Такое ощущение, что композицию "Дай мені помріяти" вы написали специально для данного мультфильма". Я никогда не строил планы и не ставил ставки на этот трек, но в процессе съемок совершенно иначе на него посмотрел@, – отмечает музыкант.





В клипе Олег Винник предстает в двух образах: собственно, олицетворяет роль принца, которого озвучил в анимации, а также появляется в уже привычном для зрителя амплуа рок-музыканта, исполняющего свою композицию.





Семейная анимация "Зачарований принц" выйдет на украинские экраны 24 мая.



