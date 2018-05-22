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22 мая 18, 10:09
MELOVIN признался, что на Евровидении есть место политике
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За кулисами концерта "Ліга зірок" певец рассказал, остался ли он доволен конкурсом и какие выводы для себя сделал.
Впервые после участия в Евровидении украинский представитель MELOVIN выступил на сцене масштабного шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет в субботу, 26 мая, в 18:00. В грандиозном шоу, посвященного главному футбольному событию Европы, артист исполнил свой хит Under The Ladder. В эксклюзивном интервью каналу "Украина" певец рассказал, какие выводы после Евровидения он для себя сделал.

"Я максимально повзрослел и понял, что политике есть место на Евровидении. При этом я безумно доволен конкурсом", – признался MELOVIN.

"То количество меловинаторов, которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка – это просто невероятно".

В то же время артист заявил, что если сравнивать, где настроение лучше – в Португалии на Евровидении или в родной стране на шоу "Ліга зірок" – то он выбирает второе.

"Там было очень много нервов, а здесь ты выступаешь для своих, для людей, которые изначально в тебя поверили. Эмоции невероятные! Включайте "Лігу зірок" на телеканале "Украина" 26 мая. Нужно смотреть, не отрывая глаз", – обратился к украинским зрителям MELOVIN.

Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" примут участие самые яркие украинские исполнители – MONATIK, Оля Полякова, MELOVIN, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен.

Источник: https://www.segodnya.ua
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