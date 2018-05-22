MELOVIN признался, что на Евровидении есть место политике

Впервые после участия в Евровидении украинский представитель MELOVIN выступил на сцене масштабного шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет в субботу, 26 мая, в 18:00. В грандиозном шоу, посвященного главному футбольному событию Европы, артист исполнил свой хит Under The Ladder. В эксклюзивном интервью каналу "Украина" певец рассказал, какие выводы после Евровидения он для себя сделал.





"Я максимально повзрослел и понял, что политике есть место на Евровидении. При этом я безумно доволен конкурсом", – признался MELOVIN.





"То количество меловинаторов, которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка – это просто невероятно".





В то же время артист заявил, что если сравнивать, где настроение лучше – в Португалии на Евровидении или в родной стране на шоу "Ліга зірок" – то он выбирает второе.





"Там было очень много нервов, а здесь ты выступаешь для своих, для людей, которые изначально в тебя поверили. Эмоции невероятные! Включайте "Лігу зірок" на телеканале "Украина" 26 мая. Нужно смотреть, не отрывая глаз", – обратился к украинским зрителям MELOVIN.





Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" примут участие самые яркие украинские исполнители – MONATIK, Оля Полякова, MELOVIN, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен.



