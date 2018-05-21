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Музыка
Новости музыки
21 мая 18, 11:40
Винник стал двукратным обладателем премии Золотая жар-птица
Олег Винник
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Артист одержал победу в номинациях "Певец года" и "Народный хит".
Телеканал M2 и компания "Таврийские игры" подвели музыкальные итоги года, озвучив имена лучших исполнителей украинского шоу-бизнеса. Сразу две легендарные статуэтки "Золотая жар-птица" с церемонии награждения унес с собой артист, чья популярность нарушает все устои современной шоу-индустрии, феномен украинской сцены Олег Винник.

Музыкант стал триумфатором в номинациях "Певец года" и "Народный хит". Вторую, особенную, "жар-птицу" Виннику принес сингл "Як жити без тебе". Отличие этой статуэтки в том, что ее обладателя выбирали не эксперты, а люди. За композицию проголосовали 87% пользователей.

Со сцены Олег поблагодарил своих слушателей за доверие и поддержку, а также отметил, что ему особенно приятно получать национальную премию. "Я за отечественный продукт" – сказал певец.



Таким образом коллекция престижных наград артиста возросла. Напомним, на X юбилейной церемонии награждения "Viva! Самые красивые" Олега Винника признали самым красивым мужчиной Украины 2018 года. Этот же год принес еще одну победу исполнителю. Главный музыкальный телеканал страны удостоил его звания "Певец зимы 2018" и наградил орденом "M1 Music Awards. 4 сезона".

Источник: https://www.segodnya.ua/
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