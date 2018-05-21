Billboard Music Awards-2018: список победителей премии

20 мая в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards.





В номинации "Лучший артист" награду получил знаменитый британский певец Эд Ширан. Кроме этого известно, что Эд был номинирован на 15 наград, получив из них шесть, в том числе за "Лучшую песню на радио" (песня Shape of You) и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".





Американский рэп-исполнитель Кендрик Лама стал обладателем наград в номинациях "Лучший рэпер" и "Лучший альбом чарта Billboard 200" ( альбом DAMN).





В этом году "Лучшей исполнительницей" стала американская звезда поп-музыки Тейлор Свифт.





Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получила группа Imagine Dragons. Ребята также удостоились победы победы в номинациях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).





Награду за лучшую песню чарта "Billboard Hot 100" получил хит прошлого лета – "Despacito". Автора композиции являются пуэрториканские исполнители Луис Фонси и Дэдди Янки.





Лучшим R&B исполнителем стал Бруно Марс.



