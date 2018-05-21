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Музыка
Новости музыки
21 мая 18, 11:38
Billboard Music Awards-2018: список победителей премии
Billboard Music Awards-2018
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Лучшим исполнителем признан Эд Ширан.
20 мая в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. 

В номинации "Лучший артист" награду получил знаменитый британский певец Эд Ширан. Кроме этого известно, что Эд был номинирован на 15 наград, получив из них шесть, в том числе за "Лучшую песню на радио" (песня Shape of You) и  "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

Американский рэп-исполнитель Кендрик Лама стал обладателем наград в номинациях "Лучший рэпер" и "Лучший альбом чарта Billboard 200" ( альбом DAMN).

В этом году "Лучшей исполнительницей" стала американская звезда поп-музыки Тейлор Свифт.

Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получила группа Imagine Dragons. Ребята также удостоились победы победы в номинациях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).

Награду за лучшую песню чарта "Billboard Hot 100" получил хит прошлого лета – "Despacito". Автора композиции являются пуэрториканские исполнители Луис Фонси и Дэдди Янки.

Лучшим R&B исполнителем стал Бруно Марс.

Источник: https://www.segodnya.ua
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