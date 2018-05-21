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Музыка
Новости музыки
21 мая 18, 11:36
Отмена концерта: Виталий Козловский не выступит в Киеве
Виталий Козловский
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Певец Виталий Козловский планировал выступить с концертом 21 мая.
Недавно Виталий Козловский не смог выступить во Львове со своим концертом. Его выступление было отменено. Да и ко всему прочему, депутаты Львовской области написали письмо президенту Украины, в котором шла речь об отмене занимая "Заслуженный артист Украины".

А все из-за того, что Виталий Козловский посетил Россию с концертом. Хотя, по словам Козловского, ничего плохого он в этом не видит.

Как бы там ни было, а сейчас отменили еще один концерт Виталия Козловского.

21 мая Виталий Козловский должен был выступить в Киеве. Но этого не произойдет. Об этом сообщает администрация концерт-холла, где Козловский должен был выступить.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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