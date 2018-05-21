Отмена концерта: Виталий Козловский не выступит в Киеве

Недавно Виталий Козловский не смог выступить во Львове со своим концертом. Его выступление было отменено. Да и ко всему прочему, депутаты Львовской области написали письмо президенту Украины, в котором шла речь об отмене занимая "Заслуженный артист Украины".





А все из-за того, что Виталий Козловский посетил Россию с концертом. Хотя, по словам Козловского, ничего плохого он в этом не видит.





Как бы там ни было, а сейчас отменили еще один концерт Виталия Козловского.





21 мая Виталий Козловский должен был выступить в Киеве. Но этого не произойдет. Об этом сообщает администрация концерт-холла, где Козловский должен был выступить.



