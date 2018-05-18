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Музыка
Новости музыки
18 мая 18, 19:13
За последние 30 лет поп-музыка стала более печальной. ВИДЕО
поп-музыка
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Ученые из Калифорнийского университета исследовали, что в течение последних 30 лет поп-музыка стала значительно более печальной.

Исследователи проанализировали 500 тысяч песен, которые выходили в Великобритании в период с 1985 по 2015 год и сгруппировали их в соответствии с их настроению. Один из авторов научной работы Наталья Комарова говорит, что в песнях снизился уровень счастья и яркости, а уровень грусти – наоборот, вырос. Также было выявлено, что популярные песни стали более танцевальными и адаптированными для вечеринок.

"Несмотря на то, что текст песен становится более грустным, люди, похоже, не хотят об этом думать, а хотят танцевать", – отмечает Комарова.

Исследователи также обнаружили, что вопреки появлению большого количества грустных песен, эти композиции не становятся более популярными, чем песни со счастливым содержанием.

"Хотя с каждым годом выходит все больше грустных песен, публика слушает радостные, счастливые песни", – говорят авторы исследования.

Среди грустных песен, которые звучат в последнее время, в исследовании перечисленные треки "Stay With Me" Сэма Смита, "Whispers" музыканта Passenger и "Unmissable" группы Gorgon City. Как пример счастливых песен были приведены треки "Glory Days" Брюса Спрингстина и "Freedom" группы Wham.
telegraf.com.ua
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