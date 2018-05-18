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Музыка
Новости музыки
18 мая 18, 17:36
В Киеве состоится бесплатный концерт группы "Машина времени"
Машина времени
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В июне в Киеве состоится необычный фестиваль - MotoOpenFest, на котором легендарная группа "Машина Времени". А главное, вход на фестиваль 16-17 июня бесплатный!
MotoOpenFest в Киеве в2018 году пройдет 16 и 17 июня на территории парка "Муромец" и развлекательного комплекса Х-парк. В программе много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодилеров и многое другое.

Список групп на 16 июня впечатляющий: легендарные рокеры "Машина Времени" сыграют свои главные хиты. Поддержат ветеранов сцены беларусы "Дай Дарогу!", наши бравые козаки Kozak System, хулиганы "Гражданин Топинамбур" и перспективные киевляне W.H.I.T.E.

Во второй день выступят не менее крутые команды, однако их имена пока что держатся в секрете.

Для тех, кто мало разбирается в мотоцикла предусмотрены новые развлечения. Квест на аквабайках по водной глади ждет участников. Любите и умеете делать трюки - обратите внимание на соревнования по вейк-бордингу и вело-триалу. Традиционные виды спорта? Не вопрос. Футбол, гандбол, открытая тренировка по боксу и кросс-фит тренировка в перечне развлечений. А если у вас железные нервы и невероятная усидчивость - автомодельный спорт уже завелся и ждет вас.

Как оказалось, фестиваль проходит при поддержке КГГА для популяризации мотоспорта.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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