Ирина Билык презентовала новый клип

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией Ирина Билык презентовала новое видео на песню "Не ховай очей". Режиссером клипа стал Юрий Движон (DVIZHON), известный сотрудничеством с певицей над клипами "Волшебники" и "Непитай".





По задумке в клипе снялись десять героев, которые "не прячут глаз" и открыто говорят о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Одним из них стал сам режиссер.





"Я рада, что с помощью именно этой песни мы смогли поднять эту важную проблему. В представлении многих людей тема однополой любви и гендерной идентичности ассоциируется с более лирическими песнями-балладами. В моем понимании, никакой драмы в этом нет. Более чем в половине стран мира признают однополые отношения и права трансгендерных людей на уровне закона. Я надеюсь, что этот социальный проект станет фундаментом для повышения уровня толерантности в нашем обществе, а представителям ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры – ред.) поможет "не прятать глаз" и быть самим собой!", – рассказала Ирина Билык.



