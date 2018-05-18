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18 мая 18, 17:29
Ирина Билык презентовала новый клип
Ирина Билык
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Певица выпустила видео на песню "Не ховай очей".
17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией Ирина Билык презентовала новое видео на песню "Не ховай очей". Режиссером клипа стал Юрий Движон (DVIZHON), известный сотрудничеством с певицей над клипами "Волшебники" и "Непитай".

По задумке в клипе снялись десять героев, которые "не прячут глаз" и открыто говорят о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Одним из них стал сам режиссер.

"Я рада, что с помощью именно этой песни мы смогли поднять эту важную проблему. В представлении многих людей тема однополой любви и гендерной идентичности ассоциируется с более лирическими песнями-балладами. В моем понимании, никакой драмы в этом нет. Более чем в половине стран мира признают однополые отношения и права трансгендерных людей на уровне закона. Я надеюсь, что этот социальный проект станет фундаментом для повышения уровня толерантности в нашем обществе, а представителям ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры – ред.) поможет "не прятать глаз" и быть самим собой!", – рассказала Ирина Билык.


Источник: https://telegraf.com.ua
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