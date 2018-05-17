Диджей Hardwell выступит в Киеве

Нидерландский диджей и продюсер Роберт ван де Корпут, известный под псевдонимом Hardwell, выступит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов. Как сообщается на странице Лиги чемпионов на Facebook, выступление диджея запланировано на 25 мая, начало в 21:30. Концерт состоится на Крещатике.





В 2011 году Hardwell занял 24 место в рейтинге диджеев DJ Mag Top 100, в 2012 году поднялся на шестое, а в 2013 и 2014 годах занимал первое место в рейтинге. Диджей широко известен своими сетами на крупных музыкальных фестивалях, таких как Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Electric Zoo, Creamfields. В 2017 году занял четвертое место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.











