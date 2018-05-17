Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
0.39
USD
0.39
RUB
0.39
EUR
30.84
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
17 мая 18, 15:00
LP станет хедлайнером киевского фестиваля
Лаура Перголицци
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP, станет одним из хедлайнеров киевского фестиваля "Atlas Weekend-2018".
Организаторы ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 на официальной страничке мероприятия в Facebook сообщили о том, что популярная американская певица LP будет одним из хедлайнеров музфеста этим летом.

"Она - настоящая музыкальная сенсация современности. Проникновенные, душевные песни Лауры Перголиццы будто всегда были с нами, всегда рядом. В этом году ее по праву считают одной из самых востребованных артисток по обе стороны Атлантики!

Рады объявить одного из хедлайнеров нашего фестиваля!

LP на Atlas Weekend 2018!", - сообщается в посте.

В прошлом году певица два раза приезжала в Киев для проведения концертов. В конце июня артистка собрала полный клуб Stereo Plaza, а в декабре покорила столичный Дворец спорта.

Напомним, Atlas Weekend-2018 будет длиться 5 дней - с 3 по 8 июля. Проходить фестиваль будет в киевском экспоцентре ВДНХ. Первыми в качестве хедлайнеров были объявлены британские электронщики The Chemical Brothers.

Кроме того, на фестиваль уже заявлен бельгийский диджей Lost Frequencies и британский певец Том Оделл.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Лара Фабиан даст три концерта в Киеве
Французская Эсмеральда из Нотр-Дам де Пари выступит в Киеве
Группа Cigarettes After Sex впервые выступит в Киеве
Концерт Ассии Ахат в Киеве прошел с успехом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Позитив рассказал о названии группы "Время и Стекло"
noimageДиджей Hardwell выступит в Киеве
noimageBackstreet Boys впервые за пять лет выпустили новый клип
noimageУчастие Melovin’a в Евровидении обошлось в 2,3 млн гривен
noimageИзвестна причина ухода Марии Яремчук со сцены
Лента новостей