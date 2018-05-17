LP станет хедлайнером киевского фестиваля

Организаторы ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 на официальной страничке мероприятия в Facebook сообщили о том, что популярная американская певица LP будет одним из хедлайнеров музфеста этим летом.





"Она - настоящая музыкальная сенсация современности. Проникновенные, душевные песни Лауры Перголиццы будто всегда были с нами, всегда рядом. В этом году ее по праву считают одной из самых востребованных артисток по обе стороны Атлантики!





Рады объявить одного из хедлайнеров нашего фестиваля!





LP на Atlas Weekend 2018!", - сообщается в посте.





В прошлом году певица два раза приезжала в Киев для проведения концертов. В конце июня артистка собрала полный клуб Stereo Plaza, а в декабре покорила столичный Дворец спорта.





Напомним, Atlas Weekend-2018 будет длиться 5 дней - с 3 по 8 июля. Проходить фестиваль будет в киевском экспоцентре ВДНХ. Первыми в качестве хедлайнеров были объявлены британские электронщики The Chemical Brothers.





Кроме того, на фестиваль уже заявлен бельгийский диджей Lost Frequencies и британский певец Том Оделл.



