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Музыка
Новости музыки
17 мая 18, 14:55
Участие Melovin’a в Евровидении обошлось в 2,3 млн гривен
MELOVIN
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Стало известно, сколько денег было потрачено на выступление украинского артиста Melovin'a на Евровидении-2018 в Лиссабоне.
Как сообщает Styler.rbc.ua со ссылкой на информацию креативного продюсера Нацотбора Наталью Франчук, полная подготовка номера и поездка певца на музыкальный конкурс стоила телеканалу СТБ, взявшему на себя полное финансирование украинского участника, 2,3 млн грн. 

По ее словам, эта сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание. 

Напомним, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin занял 17 место. Победителем конкурса Евровидение в Лиссабоне стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай.

Источник: https://112.ua/
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