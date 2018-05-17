Участие Melovin’a в Евровидении обошлось в 2,3 млн гривен

Как сообщает Styler.rbc.ua со ссылкой на информацию креативного продюсера Нацотбора Наталью Франчук, полная подготовка номера и поездка певца на музыкальный конкурс стоила телеканалу СТБ, взявшему на себя полное финансирование украинского участника, 2,3 млн грн.





По ее словам, эта сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание.





Напомним, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin занял 17 место. Победителем конкурса Евровидение в Лиссабоне стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай.



