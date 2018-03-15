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Музыка
Новости музыки
15 марта 18, 08:23
Евровидение 2018: нашумевшее видео представительницы Израиля
Евровидение 2018
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Участница конкурса Евровидение 2018 "взорвала" Сеть своей песней.
Недавно наша редакция собрала для тебя 36 участников конкурса Евровидение 2018, которые заявили о своем участии и представили песни, с которыми хотят победить на конкурсе.

В это же время букмекеры уже делают ставки и составляют свой список тех, кто может занять первое место в Евровидении 2018.

Но мы бы хотели обратить внимание на одного из конкурсантов, который своей песней активно покоряет Сеть. Речь идет об участнице от Израиля с песней "Toy". На сегодняшний момент видео, снятое на эту песню, уже посмотрело почти 2 млн пользователей. И количество просмотров растет.

Станет ли Netta с песней "Toy" победительницей - узнаем в мае. А пока она одна из фавориток букмекеров.


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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