Евровидение 2018: нашумевшее видео представительницы Израиля

Недавно наша редакция собрала для тебя 36 участников конкурса Евровидение 2018, которые заявили о своем участии и представили песни, с которыми хотят победить на конкурсе.





В это же время букмекеры уже делают ставки и составляют свой список тех, кто может занять первое место в Евровидении 2018.





Но мы бы хотели обратить внимание на одного из конкурсантов, который своей песней активно покоряет Сеть. Речь идет об участнице от Израиля с песней "Toy". На сегодняшний момент видео, снятое на эту песню, уже посмотрело почти 2 млн пользователей. И количество просмотров растет.





Станет ли Netta с песней "Toy" победительницей - узнаем в мае. А пока она одна из фавориток букмекеров.



