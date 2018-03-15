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Музыка
Новости музыки
15 марта 18, 08:21
Олег Винник сообщил о новой награде
Олег Винник
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Олег Винник поблагодарил своих поклонников.
Певца Олега Винника наградили престижным орденом "M1 Music Awards. 4 сезона".

К многочисленным регалиям феномена украинской сцены Олега Винника добавилась еще одна. Исполнитель стал обладателем звания "Певец зимы" по версии первого музыкального телеканала Украины.

В 2018-м М1 вышел за рамки награждений один раз в год и решил отмечать лучших артистов каждого сезона уникальными орденами. В своей номинации Винник обошел Monatik и Макса Барских.

Олег Винник не упустил возможности обратиться к своим поклонникам с благодарностью:

Спасибо! Все ради вас и благодаря вам.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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