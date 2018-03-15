Олег Винник сообщил о новой награде

Певца Олега Винника наградили престижным орденом "M1 Music Awards. 4 сезона".





К многочисленным регалиям феномена украинской сцены Олега Винника добавилась еще одна. Исполнитель стал обладателем звания "Певец зимы" по версии первого музыкального телеканала Украины.





В 2018-м М1 вышел за рамки награждений один раз в год и решил отмечать лучших артистов каждого сезона уникальными орденами. В своей номинации Винник обошел Monatik и Макса Барских.





Олег Винник не упустил возможности обратиться к своим поклонникам с благодарностью:





Спасибо! Все ради вас и благодаря вам.











