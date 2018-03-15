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15 марта 18, 08:19
Джамала записала песню к украинскому мультику
Джамала
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Джамала исполняет песню "Ти любов моя" в мультфильме "Викрадена принцеса:Руслан і Людмила".
Совсем недавно состоялась премьера украинского мультфильма "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Наши украинские артисты не только озвучили мультфильм, но и записали песни к мультфыльму.

Джамала, к примеру, исполнила песню "Ти любов моя", которая звучит во время финальных титров мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Отметим, что автором слов песни является Александра Рубан, музыку написал Робби Невил.

Клип с Джамалой снимали в студии во время записи трека, а в самом видео использованы самые яркие кадры мультфильма:

Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное – любить! Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, здорово быть частью такого классного проекта!


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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