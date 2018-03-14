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Музыка
Новости музыки
14 марта 18, 10:08
Умер гитарист группы The Ventures Ноки Эдвардс
Ноки Эдвардс
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Музыкант скончался после осложнений, вызванных операцией на бедре.
Скончался гитарист группы The Ventures Ноки Эдвардс. Как сообщает Billboard, ему было 82 года.
Отмечается, что американский музыкант умер после осложнений, вызванных операцией на бедре.

Группа The Ventures занималась инструментальной музыкой. Она записала несколько десятков альбомов. Среди их хитов — собственные версии песен Walk — Don't Run, Hawaii Five-O, Perfidia.

Коллектив называли "прототипом гитарных рок-групп". Одним из поклонников The Ventures был участник The Beatles Джордж Харрисон. В 2008 году The Ventures были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Эдвардс уходил из группы ради сольной карьеры, но затем возвращался. Он также играл в сериале "Дэдвуд".






Источник: https://112.ua
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