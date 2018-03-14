Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.08
USD
25.92
RUB
0.46
EUR
32.15
USD
25.98
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
14 марта 18, 10:06
Группа O.Torvald установила новый национальный рекорд
O.Torvald
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная украинская группа O.Torvald отличилась новым достижением: музыканты установили рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
Достижение зафиксировали 13 марта 2018 года. Именно в этот день рок-группа презентовала музыкальный клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиа-фасаде Украины, размещенном на торговом центре Gulliver.

"Символично: самый большой экран — и еще большая любовь к фанатам", — заявил вокалист группы O.Torvald Женя Галич.

По словам музыкантов, "Ліхтарі" — это подарок поклонникам, который звезды сделали перед отъездом на турне по Европе.

"Песню "Ліхтарі" мы посвятили нашим фанатам. Идея возникновения сингла у меня зародилась на концерте. "Ліхтарі" — это "наши люди", которые на концертах включают фонарики на телефонах и подпевают хором с нами. Именно поэтому мы хотели подарить этот клип фанатам, сделать его доступным каждому", — рассказал Женя Галич.

Известно, что для съемок клипа было использовано 121 светодиод, которые создали невероятную атмосферу. Именно из них сформировалось специфическое освещение для видео.


Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Клип Despacito побил рекорд популярности на YouTube (ВИДЕО)
Легендарная группа Gorillaz впервые приедет в Украину
Группа Maroon 5 взбудоражила своим пением в метро (ВИДЕО)
Инди-рокеры Franz Ferdinand впервые приедут в Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Умер гитарист группы The Ventures Ноки Эдвардс
noimageГруппа "Шосте Чуття" презентовал новую песню "Я без тебе"
noimageТейлор Свифт попалась на плагиате
noimageГруппа Cigarettes After Sex впервые выступит в Киеве
noimageЭкс-DZIDZIO Julik выпустил ремикс (ВИДЕО)
Лента новостей