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Музыка
Новости музыки
13 марта 18, 14:19
Тейлор Свифт попалась на плагиате
Тейлор Свифт
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Тейлор Свифт обвинили в плагиате рекламы известного бренда своим новым клипом.
В ответ певица без комментариев удалила видео.

28-летняя Тейлор Свифт (Taylor Swift) представила клип на песню Delicate из своего шестого альбома Reputation.

Режиссером нового видео стал Джозеф Кан, с которым певица работала ранее над клипом Look What You Made Me Do. Однако второй опыт сотрудничества клипмейкера и артистки поимел очень странные последствия.

С одной стороны - видео исправно набирает просмотры, но с другой - уже нашлись люди, которые нашли в клипе плагиат.

По сюжету певица страдает от чрезмерного внимания публики, репортеров и навязчивых поклонников. На одном из мероприятий ей вручают волшебную записку, с помощью которой артистка становится невидимой. Теперь она может делать все, что хочет: оторвать подол платья, ходить босиком, танцевать в метро, веселиться под проливным дождем и корчить рожицы.

В конечном итоге ей это надоедает, и в конце она снова читает записку в пабе, и становится видимой.

Клип набрал почти 7,5 миллионов просмотров, но потом певицу и режиссера обвинили в плагиате. Многие зрители отметили, что клип очень похож на рекламу аромата Kenzo 2016 года. В своем видео Тейлор Свифт повторяет не только идею рекламного ролика, но и копирует некоторые движения модели Маргарет Куэлли.

После этого создатели удалили видеоролик без объяснений. 

Источник: https://telegraf.com.ua
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