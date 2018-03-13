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Музыка
Новости музыки
13 марта 18, 14:16
Группа Cigarettes After Sex впервые выступит в Киеве
Группа Cigarettes After Sex
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Концерт запланирован на 14 июня.
Американская дрим-поп команда, автор одного из лучших альбомов 2017 года Cigarettes After Sex впервые выступит в Украине.

Концерт коллектива состоится 14 июня в столичном клубе Atlas.

Музыка Cigarettes After Sex появилась как случайный эксперимент, а теперь сопровождает модные показы Calvin Klein и звучит в кино, а Грег Гонзалес, Рэнди Миллер, Джейкоб Томски и Филипп Таббс собирают полные залы в Европе, Азии и США. В таком составе группа существует уже шесть лет, а свою историю проект ведет еще с 2008, когда Гонсалез сольно пытался подражать ранней Мадонне, New Order и британским синти-поп ветеранам Erasure.

Дебютный миниальбом I группа записала в 2012 году, но интернет-сенсацией он стал только в 2015. Ролики группы на YouTube начали собирать миллионы просмотров безо всякого промо. Самый популярный сингл группы, Affection, собрал уже боле 41 миллиона просмотров.


Источник: https://telegraf.com.ua
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