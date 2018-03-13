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Музыка
Новости музыки
13 марта 18, 14:15
Экс-DZIDZIO Julik выпустил ремикс (ВИДЕО)
Julik
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Сейчас в рамках своего сольного проекта диджей Julik начал воплощать задуманное в жизнь.
Недавно он представляет официальный ремикс на зажигательную песню закарпатского группы ROCK-H "Катерино". 

"Эта песня понравилась мне больше всего, она запоминается, припев очень быстро ложится в голову, – рассказывает экс-клавишник группы DZIDZIO. – Решил не изобретать велосипед – и сделал "Катерину" в стиле хаус. Так, чтобы этот ремикс мог играть везде – и на радио, и в ночных клубах. Уже даже испытал его во время своих сетов в Украине, а в прошлый уикенд в Италии – слушателям зашло". В то же время в группе ROCK-H сотрудничеством довольны. 

"Я очень рад, что песня "Катерино", которая вышла в прошлом году, нашла свое продолжение в таком фирменном ремиксе, – говорит лидер группы Виктор Янцо. – Послушав его, мы сразу решили смонтировать еще и новое видео с материалов к клипа на эту песню. А еще мне было очень приятно благодаря этому сотрудничеству познакомиться и подружиться с Юликом. Музыка объединяет людей!".


Источник: https://telegraf.com.ua
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