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Музыка
Новости музыки
13 марта 18, 14:06
Оля Полякова награждена орденом
Оля Полякова
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Суперблондинка победила в номинации "Певица зимы" по версии музыкального телеканала М1.
С 2018-го музыкальный телеканал  М1 будет отмечать достижения музыкантов каждый сезон. Специально для этого М1 учредил награду – орден "M1 Music Awards. 4 сезона". Одной из первых звезд украинского шоу-бизнеса, удостоенной почетной награды, стала Оля Полякова. Певица получила орден "Певица Зимы", обойдя в этой номинации Alyosha и NK.

Таким образом, коллекция престижных наград Суперблондинки от телеканала М1 возросла. В конце 2017-го года Суперблондинка стала обладательницей престижной музыкальной премии M1 Music Awards III Элемент в номинации "Золотой граммофон" (совместно с "Русское Радио Украина") за песню "Номер один". В феврале певица также была признана самой красивой женщиной Украины по версии журнала "Viva!".



Напомним, 8 марта Оля Полякова презентовала клип на песню "Мама". Впервые в клипе Поляковой снялись сразу все три поколения женщин. И, если за плечами старшей дочери Маши уже числиться участие в трех работах известной мамы, то для младшей Алисы съемки в новом видео – дебют.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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