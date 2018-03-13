Ушел из жизни гитарист легендарной группы The Ventures

В США скончался гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс. На момент смерти исполнителю было 82 года. Об этом пишет Billboard.

Причиной кончины музыканта стали осложнения, вызванные операцией на бедре.

Известно, что группа The Ventures была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году.

На счету группы - десятки выпущенных альбомов. Наиболее известные хиты коллектива - Walk-Don't Run, Hawaii Five-O, Perfidia.

Одним из поклонников The Ventures являлся участник группы The Beatles Джордж Харрисон.

Ранее сообщалось, что скончался один из режиссеров "бондианы" Льюис Гилберт.