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Музыка
Новости музыки
13 марта 18, 13:55
Ушел из жизни гитарист легендарной группы The Ventures
The Ventures
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На момент смерти исполнителю было 82 года. Гитарист Ноки Эдвардс скончался после осложнений, которые были вызваны операцией на бедре.

В США скончался гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс. На момент смерти исполнителю было 82 года. Об этом пишет Billboard.

Причиной кончины музыканта стали осложнения, вызванные операцией на бедре.

Известно, что группа The Ventures была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году.

На счету группы - десятки выпущенных альбомов. Наиболее известные хиты коллектива - Walk-Don't Run, Hawaii Five-O, Perfidia.

Одним из поклонников The Ventures являлся участник группы The Beatles Джордж Харрисон.

Ранее сообщалось, что скончался один из режиссеров "бондианы" Льюис Гилберт.
Korrespondent
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