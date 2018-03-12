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Музыка
Новости музыки
12 марта 18, 13:49
Олег Винник объявил о старте концертного тура
Олег Винник
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Олег Винник на сегодняшний день является одним из наиболее популярных исполнителей в Украине.
В последний день мая 2018 года стартует грандиозный концертный тур самого популярного украинского исполнителя Олега Винника. Финальный концерт состоится 7 ноября в столичном Дворце спорта. Об этом певец заявил со сцены "Ледовой арены" в Броварах (Киевская область). Именно там он поздравил всех женщин с 8 марта трехчасовым концертом.

Кстати, билеты на этот концерт были распроданы уже через несколько дней после поступления в продажу. Организаторам пришлось даже устраивать дополнительное шоу. Известно, что два концерта в Броварах посетило 10 тысяч зрителей!

Планируется, что за время тура Олег Винник выступит на десяти крупнейших стадионах страны. Заглавной песней предстоящих гастролей станет новый хит исполнителя "Ты в курсе".

— Это песня об отношениях с "перчинкой", — сказал Винник представляя свою новую работу. — Она о безбашенных поступках, которые бывают в жизни каждого.

Источник: https://telegraf.com.ua
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