Группа "Ленинград" представила новый скандальный клип





Главные роли в видео исполнили звезда фильма "Горько" Юлия Александрова и Сергей Бурунов. По сюжету, главная героиня этого мини-фильма предстает перед зрителями в образе супергероини, которая спасает Землю от метеорита, борется с преступной организацией и параллельно выполняет всю работу по дому. А в это время ее муж — простой обыватель, интересующийся только видеоиграми.





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