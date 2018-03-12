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Музыка
Новости музыки
12 марта 18, 13:47
Группа "Ленинград" представила новый скандальный клип
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Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала клип на новую песню "Не Париж".
Клип рассказывает историю семьи. Домохозяйка Юля на самом деле является супергероиней и втайне от мужа спасает мир. В конце видео она спасает Землю от падения астероида. 

Главные роли в видео исполнили звезда фильма "Горько" Юлия Александрова и Сергей Бурунов. По сюжету, главная героиня этого мини-фильма предстает перед зрителями в образе супергероини, которая спасает Землю от метеорита, борется с преступной организацией и параллельно выполняет всю работу по дому. А в это время ее муж — простой обыватель, интересующийся только видеоиграми.  

Предлагаем вам оценить новый клип группы "Ленинград" — "Не Париж".

Предупреждаем: в видео присутствует ненормативная лексика, поэтому только для лиц, достигших 18 лет.


Источник: https://telegraf.com.ua
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