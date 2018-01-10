Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетной премии

Награду также получат музыканты Хал Блейн, Нил Даймонд, Луи Джордан, певица Эммилу Харрис, группа The Meters.





Технической премии "Грэмми" в этом году будут удостоены звукорежиссер и саундпродюсер Тони Агнелло и Ричард Фактор.





Церемония и концерт в честь призеров запланированы на лето 2018 года. Дополнительные подробности будут известны позже.





Напомним, основная церемония вручения "Грэмми" состится 28 января в Нью-Йорке. Во время мероприятия выступят Леди Гага и Пинк.





Ранее академия звукозаписи США огласила список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards. Лидером по количеству номинаций стал американский рэпер и продюсер Jay-Z. Музыкант претендует на восемь наград.



