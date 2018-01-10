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Музыка
Новости музыки
10 января 18, 12:21
Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетной премии
Тина Тернер
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Группа Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий "Грэмми" (Grammy Lifetime Achievement Award) за особые заслуги.
Награду также получат музыканты Хал Блейн, Нил Даймонд, Луи Джордан, певица Эммилу Харрис, группа The Meters.

Технической премии "Грэмми" в этом году будут удостоены  звукорежиссер и саундпродюсер Тони Агнелло и Ричард Фактор.

Церемония и концерт в честь призеров запланированы на лето 2018 года. Дополнительные подробности будут известны позже.

Напомним, основная церемония вручения "Грэмми" состится 28 января в Нью-Йорке. Во время мероприятия выступят Леди Гага и Пинк.

Ранее академия звукозаписи США огласила список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards. Лидером по количеству номинаций стал американский рэпер и продюсер Jay-Z. Музыкант претендует на восемь наград. 

Источник: https://112.ua
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