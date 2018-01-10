Ажиотаж вокруг концерта Imagine Dragons в Киеве

9 января стартовали продажи билетов на концерт группы Imagine Dragons в Киеве, который состоится 31 августа. Вокруг покупки билетов разгорелся настоящий ажиотаж, на момент написания заметки в очереди находилось 50,5 тысяч человек.





Стоит отметить, что пока желающий купить билеты стоит в очереди, цену на билет он не узнает. Вместе с тем, пользователи сети уже распространяют эту информацию. Так, согласно сообщениям, цены на Radioactive Zone составят 1599 гривень за билет, Fan Zone - 1299 гривень, сектора - от 749 гривень до 2499 гривень, Sky box - от до 5 990 до 7 990 гривень.



