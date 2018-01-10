В сети обсуждают нового Иисуса (ФОТО, ВИДЕО)

Украинский певец, продюсер и автор Евгений Sender выпустил клип на первую русскоязычную песню “Так будет лучше“. Все бы ничего, но певца стали сравнивать в сети визуально с Иисусом.





За несколько дней клип набрал 400 тысяч просмотров и массу комментариев на YouTube.





- Почему Иисус в ТОП-ютуба не №1? Он что, не всемогущий?





- Ты на Бога очень похож!﻿





- Иисус запел, лол﻿!













Евгений реагирует на все комментарии с юмором:





- Часто слышу подобные сравнения от незнакомых людей и близких друзей. И порой сам стал замечать сходства)).





Возвращаясь к клипу, режиссёром и продюсером видео выступила студия “HEADSHOT“, которая получила награду “M1 music Awards“ за визуальные эффекты к клипу группы “Время и Стекло“. К слову, студия работала над видеоклипами мировых звезд, среди которых: Eminem, Chris Brown, Kelly Clarkson и другие.





Смысл песни и клипа - жизненная ситуация, когда люди хотят быть вместе, но у них не получается. В этот момент важно вовремя сказать «стоп» желанию и получить от этого большее, сохранив тепло и опыт пройденного.









Напомним, что ранее Sender был дважды лучшим диджеем Украины (2004-2006, 2007-2009), а также лучшим музыкальным продюсером (2004-2006) по версии TopDj, но сейчас решил полностью погрузиться в исполнение песен.





Посмотреть клип можно здесь: