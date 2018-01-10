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Музыка
Новости музыки
9 января 18, 21:36
В сети обсуждают нового Иисуса (ФОТО, ВИДЕО)
Евгений Sender
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Украинский артист поразил своим сходством с Иисусом Христом.
Украинский певец, продюсер и автор Евгений Sender выпустил клип на первую русскоязычную песню “Так будет лучше“. Все бы ничего, но певца стали сравнивать в сети визуально с Иисусом.

За несколько дней клип набрал 400 тысяч просмотров и массу комментариев на YouTube.

- Почему Иисус в ТОП-ютуба не №1? Он что, не всемогущий?

- Ты на Бога очень похож!﻿

- Иисус запел, лол﻿!



Евгений реагирует на все комментарии с юмором:

- Часто слышу подобные сравнения от незнакомых людей и близких друзей. И порой сам стал замечать сходства)).

Возвращаясь к клипу, режиссёром и продюсером видео выступила студия “HEADSHOT“, которая получила награду “M1 music Awards“ за  визуальные эффекты к клипу группы “Время и Стекло“. К слову, студия работала над видеоклипами мировых звезд, среди которых: Eminem, Chris Brown, Kelly Clarkson и другие.

Смысл песни и клипа - жизненная ситуация, когда люди хотят быть вместе, но у них не получается. В этот момент важно вовремя сказать «стоп» желанию и получить от этого большее, сохранив тепло и опыт пройденного.  

  

Напомним, что ранее Sender был дважды лучшим диджеем Украины (2004-2006, 2007-2009), а также лучшим музыкальным продюсером (2004-2006) по версии TopDj, но сейчас решил полностью погрузиться в исполнение песен.

Посмотреть клип можно здесь:
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