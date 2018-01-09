Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.97
USD
28.20
RUB
0.49
EUR
33.66
USD
28.23
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
9 января 18, 12:38
Группа Radiohead обвиняет Лану Дель Рей в плагиате
Лана Дель Рей
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сейчас авторами «Get Free» значатся сама Лана Дель Рей, Кирон Мензес и Рик Ноуэлс.
Британская рок-группа Radiohead рассматривает возможность подать в суд на американскую поп-певицу Лану Дель Рей за нарушение авторских прав. Как сообщает Медуза со ссылкой на The Sun, певицу подозревают в заимствовании мелодии дебютного сингла Radiohead «Creep» 1992 года для своей композиции «Get Free».

Эта песня завершает пятый студийный альбом Ланы Дель Рей «Lust for Life», вышедший в 2017 году и занявший первое место в хит-парадах США и Великобритании. По словам источника таблоида, обе команды юристов музыкантов пытаются разрешить дело кулуарно и не доводить его до суда. При этом музыканты Radiohead намерены добиться либо получения компенсации, либо включения своих имен в список соавторов песни с тем, чтобы далее получать авторские отчисления.

Сейчас авторами «Get Free» значатся сама Лана Дель Рей, Кирон Мензес и Рик Ноуэлс. «Об иске - это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так и хотят получить 100% от публикации - за последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они примут только 100%. Их адвокаты были неумолимы, поэтому мы с ними будем судиться», - написала Лана Дель Рей в Twitter.



Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Лучшие песни для создания праздничного настроения
Лана Дель Рей выпустила две новых песни
ONUKA устроила праздничный перфоманс в аэропорту
Группа "НЕАНГЕЛЫ" презентовала новый клип "Это любовь"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названы имена ведущих "Евровидения 2018"
noimageДжастин Тимберлейк презентовал клип на песню "Filthy"
noimageВ Париже умерла певица Франс Галль (ВИДЕО)
noimageДушевная молитва на Рождество (ВИДЕО)
noimageДаша Астафьева снялась в новом клипе в образе Мэрилин Монро
Лента новостей