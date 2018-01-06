Душевная молитва на Рождество (ВИДЕО)

Рождество является не только самым светлым православным праздником. Именно это время наполнено волшебством, и именно тогда все молитвы доходят до Высших Сил намного быстрее.

В светлый праздник Рождества принято читать особые молитвы, посвященные рождению Сына Божьего.





Именно в это время Вселенная открыта и готова выполнить любую вашу просьбу. Главное, чтобы она была искренней и не навредила никому другому.





Группа "Пиккардийская Терция" и Оксана Муха спели с нацгвардийцем Зиновием Медюх современную колядку о АТО.

