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5 января 18, 18:23
Душевная молитва на Рождество (ВИДЕО)
Рождество
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Музыкальное произведение создали в рамках проекта "Песни Войны".
Рождество является не только самым светлым православным праздником. Именно это время наполнено волшебством, и именно тогда все молитвы доходят до Высших Сил намного быстрее.
 
В светлый праздник Рождества принято читать особые молитвы, посвященные рождению Сына Божьего.

Именно в это время Вселенная открыта и готова выполнить любую вашу просьбу. Главное, чтобы она была искренней и не навредила никому другому.

Группа "Пиккардийская Терция" и Оксана Муха спели с нацгвардийцем Зиновием Медюх современную колядку о АТО.

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