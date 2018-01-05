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Музыка
Новости музыки
5 января 18, 10:49
Певица OHITVA записала кавер-версию древней колядки
OHITVA
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К рождественским праздникам украинская певица OHITVA представила песню «Ой, як же було ізпрежди віка».
Это давняя рождественская колядка, сюжет которой рассказывает о сотворении мира двумя голубями, которые затем превращаются в ангелов. В исполнении артистки композиция «Ой, як же було ізпрежди віка» приобрела медитативное электронное звучание. Новый саунд и аранжировки были созданы Дмитрием Ципердюком, Дмитрием Решетником (DJ Dimka JR) и музыкантами группы LUIKU.

Древняя волшебная колядка - любимая песня модной гуцулки OHITVA с самого детства. Певица родилась на Буковине и именно на Рождество вся ее большая семья собиралась за праздничным столом и пела эту песню.

Очень ценным является то, что почти забытая колядка возвращается к полноценной жизни. У нее есть все шансы стать такой же любимой и известной, как «Щедрий вечір», «Нова радість стала».



Источник: https://telegraf.com.ua/
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