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Музыка
Новости музыки
5 января 18, 10:42
Группа "Serebro" презентовала первый клип в новом составе
Serebro
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Знаменитая группа Serebro в новом составе первого января презентовала первый клип на песню "Новый год".
Об этом певицы сообщили своим поклонникам в социальной сети Instagram.

«Лапуси, с новым годом! Кто проснулся? Болит голова? Если да то у нас есть лекарство. Смотрите, наслаждайте, угорайте», таким комментарием новый состав Serebro презентовал клип на композицию «Новый год», который уже доступен для пользователей на видеохостинге Ютуб. 

Новой участницей популярного коллектива стала прекрасная Татьяна Моргунова, заменившая Полину Фаворскую. Кандидатура была определена посредством голосования. 

В новом клипе талантливые девушки зажигают в коротких нарядах. Ролик снимали в оранжерее, где растут самые разные пальмовые растения. Звезды привыкли поражать публику своими клипами, а новая песня уже набрала более 167 тысяч.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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