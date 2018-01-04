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Музыка
Новости музыки
4 января 18, 12:03
Тизер к новому семейному клипу Бейонсе (ВИДЕО)
Бейонсе
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На протяжении последних лет в личной жизни Бейонсе и Джей-Зи было довольно много проблем, о которых говорил весь мир.
В частности, длительное время все обсуждали измены рэпера, который не так давно сам публично признался, что действительно изменял своей супруге. Как бы там ни было, звездная пара сумела пройти все сложный этапы и сохранить самое главное - свои чувства и семью. 

К слову, Бейонсе и Джей-Зи всегда поддерживали друг друга и продолжают это делать. Не только в обыденной жизни, но и в творчестве. Так, недавно Джей-Зи презентовал публике тизер своего нового клипа на песню "Family Feud". Трек, как всегда, отличный, но интерес общественности на этот раз вызвала не музыка, а то, что в новом клипе вместе с Джей-Зи снялись его супруга Бейонсе и дочь Блу Айви. Для полного семейного состава не хватало только близнецов Руми и Сера. Но мы не сомневаемся, что время их дебюта настанет. 

"Человек, который не заботится о своей семье, не может быть богатым", - поет рэпер, и, пожалуй, это действительно важно - заботиться о близких.


Источник: https://telegraf.com.ua
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