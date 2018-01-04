Тизер к новому семейному клипу Бейонсе (ВИДЕО)





К слову, Бейонсе и Джей-Зи всегда поддерживали друг друга и продолжают это делать. Не только в обыденной жизни, но и в творчестве. Так, недавно Джей-Зи презентовал публике тизер своего нового клипа на песню "Family Feud". Трек, как всегда, отличный, но интерес общественности на этот раз вызвала не музыка, а то, что в новом клипе вместе с Джей-Зи снялись его супруга Бейонсе и дочь Блу Айви. Для полного семейного состава не хватало только близнецов Руми и Сера. Но мы не сомневаемся, что время их дебюта настанет.





"Человек, который не заботится о своей семье, не может быть богатым", - поет рэпер, и, пожалуй, это действительно важно - заботиться о близких.



