Британская группа The Chemical Brothers отыграет в Киеве

Летом 2018 года в Киеве должна выступить известная британская группа The Chemical Brothers. Этот электронный проект станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своей странице в Facebook.





"The Chemical Brothers – первый хедлайнер фестиваля Atlas Weekend 2018!", – отметили они.





Заметим, что билеты на фестиваль уже в продаже – абонемент на все пять дней стоит 1200 гривен (приобрести можно только наличными в Киеве) и 1500 гривен.





Электронный проект The Chemical Brothers (Том Роулэндс и Эд Симонс) был создан еще в 1989 году в Манчестере. За все время группа выпустила восемь студийных альбомов, которые в Британии были отмечены как "золотыми", так и "платиновыми" сертификатами, а их последний студийник под названием Born In The Echoes вышел в 2015 году и стал первой за пять лет полноформатной работой дуэта.





Также в активе братьев есть четыре премии "Грэмми", в том числе и за лучший электронный/танцевальный альбом (Push The Button (2005), We Are The Night (2007).





The Chemical Brothers известны и благодаря коллаборациям с другими известными артистами – с ними, в частности, сотрудничали Ноэль Галлахер из Oasis, Beck, St. Vincent, Уэйн Койн из The Flaming Lips, Келли Окереке из Bloc Party, Lorde, поп-рокер Мигель и многие другие.





Кроме того, группа создала саундтреки к фильму "Ханна" (2011) режиссера Джо Райтата, была автором трека Theme For Velodrome, посвященного соревнованиям по велогонкам на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.





Самыми известными работами "братьев" являются композиции Believe, Hey Boy, Hey Girl и Galvanize.





Последний раз Ролендс и Симмондс выступали в Киеве в 2007 году, а в 2011 их концерт в поддержку альбома Further организаторы отменили.