Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.53
USD
27.89
RUB
0.48
EUR
33.79
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
4 января 18, 12:00
Британская группа The Chemical Brothers отыграет в Киеве
The Chemical Brothers
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в 2018 году станет британская группа The Chemical Brothers.
Летом 2018 года в Киеве должна выступить известная британская группа The Chemical Brothers. Этот электронный проект станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своей странице в Facebook.

"The Chemical Brothers – первый хедлайнер фестиваля Atlas Weekend 2018!", – отметили они.

Заметим, что билеты на фестиваль уже в продаже – абонемент на все пять дней стоит 1200 гривен (приобрести можно только наличными в Киеве) и 1500 гривен.

Электронный проект The Chemical Brothers (Том Роулэндс и Эд Симонс) был создан еще в 1989 году в Манчестере. За все время группа выпустила восемь студийных альбомов, которые в Британии были отмечены как "золотыми", так и "платиновыми" сертификатами, а их последний студийник под названием Born In The Echoes вышел в 2015 году и стал первой за пять лет полноформатной работой дуэта.

Также в активе братьев есть четыре премии "Грэмми", в том числе и за лучший электронный/танцевальный альбом (Push The Button (2005), We Are The Night (2007).

The Chemical Brothers известны и благодаря коллаборациям с другими известными артистами – с ними, в частности, сотрудничали Ноэль Галлахер из Oasis, Beck, St. Vincent, Уэйн Койн из The Flaming Lips, Келли Окереке из Bloc Party, Lorde, поп-рокер Мигель и многие другие.

Кроме того, группа создала саундтреки к фильму "Ханна" (2011) режиссера Джо Райтата, была автором трека Theme For Velodrome, посвященного соревнованиям по велогонкам на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Самыми известными работами "братьев" являются композиции Believe, Hey Boy, Hey Girl и Galvanize.

Последний раз Ролендс и Симмондс выступали в Киеве в 2007 году, а в 2011 их концерт в поддержку альбома Further организаторы отменили.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Приходько возмущена выступлением Ани Лорак в Киеве
Тото Кутуньо в Киеве: подробности райдера певца
Легендарная группа Gorillaz впервые приедет в Украину
Группа Maroon 5 взбудоражила своим пением в метро (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суперфиналисты "Х-фактора" заявили об участии в нацотборе
noimageТизер к новому семейному клипу Бейонсе (ВИДЕО)
noimageГруппа "Антитела" установила национальный рекорд Украины
noimageАлександр Пономарев презентовал новый трек (АУДИО)
noimageДля какого праздника была написана песня Jingle Bells. ВИДЕО
Лента новостей