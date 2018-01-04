Украинская группа "Антитела" установила национальный рекорд Украины в категории "Наибольшее количество городов, в которых состоялись концерты музыкального коллектива в рамках одного тура".





Отмечается, что за 101 день коллектив побывал в четырех странах: Украина, Белорусь, США и Канада, а также дала 46 официальных концертов, 26 из которых состоялись в марте. Кроме того, летом Антитела успели сыграть около тридцати концертов open air в рамках ведущих фестивалей Украины и дней городов.





Музыканты обещают сделать грядущий 2018 год не менее ярким, так как в следующем году они отметят десятилетие своей деятельности.Весной группа отправится в большой тур по 11 городам Северной Америки, но уже с новой программой. Украинские рекордсмены зазвучат по-новому. Что касается концертной деятельности, то основной ориентир будет на зарубежные концерты. Для украинских поклонников команда "Антитела" готовит большой юбилейный тур и не менее грандиозное шоу на весну 2019 года.



















