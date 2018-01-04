Александр Пономарев презентовал новый трек (АУДИО)

Об этом певец сообщил на своей официальной странице в Facebook. Также Александр поделился лирик-видео на своем канале в YouTube.





"Ну что, друзья мои! Я поздравляю всех нас с Новым 2018 годом! И конечно приготовил для Вас Подарок! Как и всегда подписчики моего YouTube канала услышат это первыми. Следовательно, для Вас - Премьера - "Зима"! Слушать громко! Если понравилось - из Вас распространение!", - написал Пономарев.





В комментариях слушатели отметили, что песня получилась приятной и действительно "зимне-праздничной".



