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Музыка
Новости музыки
4 января 18, 11:34
Александр Пономарев презентовал новый трек (АУДИО)
Александр Пономарев
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Популярный украинский певец Александр Пономарев записал новую песню под названием "Зима".
Об этом певец сообщил на своей официальной странице в Facebook. Также Александр поделился лирик-видео на своем канале в YouTube.

"Ну что, друзья мои! Я поздравляю всех нас с Новым 2018 годом! И конечно приготовил для Вас Подарок! Как и всегда подписчики моего YouTube канала услышат это первыми. Следовательно, для Вас - Премьера - "Зима"! Слушать громко! Если понравилось - из Вас распространение!", - написал Пономарев.

В комментариях слушатели отметили, что песня получилась приятной и действительно "зимне-праздничной".


Источник: https://telegraf.com.ua
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