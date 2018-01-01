Для какого праздника была написана песня Jingle Bells. ВИДЕО

Отмечается, что композицию написал Джеймс Лорд Пьерпонт в 1897 году и официально зарегистрировал под названием One Horse Open Sleigh 16 сентября 1858 года. Спустя долгих годов творение было переведено на многие языки мира и особую популярность только завоевало в 1940-е годы, благодаря исполнению Б.Кросби.

Однако из-за текста, в котором говорится о зимних забавах и шалостях, песню стали использовать в преддверии рождественских праздников. Не последнюю роль в этом сыграли и слова песни, где упоминаются катания на санках.

Кроме того, во втором куплете упоминается некая Фанни Брайт, что указывает на романтический характер песни. Вообщем, Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.

А уже в ноябре 2017 года музыкант и саунд-инженер Лорд Винетейро опубликовал видео, где исполнил рождественскую песню Jingle Bells.





Напомним, как сообщалось, видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube.