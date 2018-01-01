Эксклюзивное исполнение известной рождественской песни.ВИДЕО

Женщина одета в свитер с колокольчиками, на которых она исполнила рождественскую композицию Carol of the Bells.

Примечательно, что видеозапись за пять дней на канале в YouTube свыше трех миллионов просмотров.

Carol of the Bells - рождественская песня, которая является адаптацией украинской народной песни "Щедрик", получившей большую популярность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

Как сообщалось ранее, видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube. Видео было опубликовано на канале YouTube в декабре 2015 года. Слова украинской версии принадлежат поэтессе Оксане Боровец.