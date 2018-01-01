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Музыка
Новости музыки
31 декабря 17, 22:54
Эксклюзивное исполнение известной рождественской песни.ВИДЕО
рождественская песня
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Сеть "взорвал" видеоролик, на котором женщина необычно исполняет всемирно известную рождественскую песню.

Женщина одета в свитер с колокольчиками, на которых она исполнила рождественскую композицию Carol of the Bells.

Примечательно, что видеозапись за пять дней на канале в YouTube свыше трех миллионов просмотров.

Carol of the Bells - рождественская песня, которая является адаптацией украинской народной песни "Щедрик", получившей большую популярность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

Как сообщалось ранее, видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube. Видео было опубликовано на канале YouTube в декабре 2015 года. Слова украинской версии принадлежат поэтессе Оксане Боровец.
URA-Inform
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